«Позор!»: Елена Малышева обвинила самих россиян в провале борьбы с COVID

Телеведущая Елена Малышева обвинила россиян в провале борьбы с коронавирусом. Она назвала позором тот факт, что Россия возглавила ежедневный рейтинг смертности по COVID-19. Об этом пишет URA.RU в своём Telegram-канале.

Надо прямо бить во все колокола, ведь мы занимаем первое место в мире по ежедневной смертности. Это действительно важно, но людям нашим, похоже, наплевать. Всё это плохо. Весь мир заканчивает с пандемией. А мы никак не выберемся. Это позорно, — пояснила Малышева.

Она добавила, что каждый непривитый россиянин является своего рода «инкубатором», в котором развиваются новые штаммы коронавируса. Малышева также сказала, что эта ситуация её крайне разочаровывает.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус в 90% случаев — это банальное ОРЗ, которое не требует лечения. Он добавил, что даже при поражении лёгких на уровне 25% пневмония, вызванная COVID-19, протекает амбулаторно. Об этом он рассказал в своём Telegram-канале.

При этом он напомнил, что сбивать температуру следует только при показателе выше 38 градусов. Мясников также порекомендовал использовать для этих целей парацетамол. Он предупредил, что аспирин не поможет при коронавирусе, так как кроворазжижающее действие препарата имеет совсем другой механизм, чем тот, который работает при COVID-19.