https://static.news.ru/photo/258680d4-a29e-11e9-8870-fa163e074e61_660.jpg Телеведущий Владимир Познер Фото: Komsomolskya Pravda/Global Look Press

Журналист Владимир Познер высказался о телеведущей ВГТРК Александре Новиковой, рассмеявшейся во время записи сюжета о повышении дотаций льготникам. По его словам, подобная реакция журналистов встречается не только в России, однако именно у нас эта новость вызвала такой «ажиотаж».

То, что ведущая рассмеялась в эфире по поводу некоторых вещей, — дико всех интересует. Я не очень понимаю почему, скажу вам совершенно откровенно. По-моему, это вообще не новость, — заявил он в беседе с ФАН.

Он пояснил, что ведущая рассмеялась не специально, это произошло непроизвольно. По всей видимости, её смех вызвала сумма денег, о которой говорилось в сюжете.

Очевидно, что эта сумма показалась ей такой незначительной, что вот она рассмеялась, не удержавшись, — подчеркнул он, пояснив, что не поддерживает увольнение Новиковой.

Ведущая камчатского подразделения ВГТРК Александра Новикова не смогла сдержать смех, зачитывая сообщение о повышении социальных выплат льготникам. При этом она заявила, что до последнего пыталась сдержаться. Инцидент не попал в эфир, так как произошёл во время записи программы. Однако его «слил» в Интернет кто-то из технической бригады.

Скандальное видео прокомментировал директор камчатского филиала ВГРТК Алексей Костылев. По его словам, имя человека, который выложил ролик в Сеть, руководству телеканала уже известно. Он добавил, что меры по поводу случившегося уже приняты, однако это не значит, что они направлены против журналистки. На данный момент Александра Новикова продолжает работать на канале, писал NEWS.ru.