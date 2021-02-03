Познер сравнил действия полиции на митингах в России и США

https://static.news.ru/photo/075f1636-6645-11eb-9e44-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналист Владимир Познер в интервью NEWS.ru сравнил действия полицейских во время митингов в России, США и Западной Европе.

По мнению ведущего, популярная фраза «а в Америке бы уже давно за это пристрелили» в случае протестов некорректна.

Если речь идет о Западной Европе, что-то я не припомню, чтобы там вообще стреляли в митингующих, хотя я помню очень много. В Европе, по-моему такого никогда и не было. В Соединенных Штатах чтобы стреляли в толпу ну это абсолютно редчайшее и исключительное явление, — считает Познер.

Журналист также обращает внимание на то, что в США и в Западной Европе возможность выходить и протестовать доступна всем.

У нас обстоят дела совершенно по-другому. Есть постановления об одиночных пикетах. Если будет три нарушения, то сразу у вас начинаются очень серьезные неприятности (имеется ввиду уголовная ответственность за неоднократное нарушение закона о митингах, — NEWS.ru). Да и вообще получить разрешение на митинг у нас непросто, причем, если получаешь, то только в определенном месте, не дай Бог выйти за его приделы, — говорит Познер.

Ранее в нескольких городах России прошли несогласованные акции протеста, приуроченные к суду над оппозиционером Алексеем Навальным. Митингующие и полицейские неоднократно вступали друг с другом в физический конфликт. Акции проходили во время запрета на публичные мероприятия из-за коронавируса.

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