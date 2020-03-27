https://static.news.ru/photo/e35269fa-7036-11ea-bf76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Владимир Познер записал видеообращение, в котором призвал россиян серьёзно отнестись к ситуации с коронавирусом и воздержаться от прогулок в течение выходной недели.

Я боюсь, что выходная неделя, объявленная президентом Путиным, будет воспринята многими как сигнал гулять, выходить и так далее. Я бы вас очень просил этого не делать, — сказал он в ролике, опубликованном в YouTube.

По словам Познера, во время пребывания дома можно сделать много полезного, на что ранее не хватало времени. Например, разобрать «завалы», почитать, посмотреть сериалы.

Ведущий добавил, что сам он практически постоянно находится дома и только раз в неделю отправляется в Останкино на запись передачи.

Ранее NEWS.ru писал, что Познер спрогнозировал окончание эпидемии коронавируса в России. По его словам, существующая ситуация может сохраниться до конца мая.

Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека. В мире заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч.