https://static.news.ru/photo/7cd98fce-6b53-11ea-a4ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эпидемия коронавирусной инфекции нового типа в России будет длиться по крайней мере до конца мая. Такое мнение в эфире Первого канала высказал журналист Владимир Познер.

Также телеведущий, будучи биологом по образованию, напомнил зрителям о правилах поведения во время эпидемии. Он сказал, что при встрече не стоит целоваться, обниматься и здороваться за руку. Также, подчеркнул Познер, необходимо тщательно мыть руки и держаться от других людей на расстоянии не менее одного метра.

Не стоит пренебрегать и ношением маски. Если у вас есть что-то, она не даст этому выйти, а так как вирус крупный, то ячейки маски ему мешают, — рассказал Познер в эфире шоу «Вечерний Ургант».

ВОЗ объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 11 марта. По последним данным, по всему миру заразились более 277 тысяч человек, более 11 тысяч из них умерли. В России зарегистрировано 253 заражённых.

Как ранее писал NEWS.ru, заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что восемь пациентов, которые заразились коронавирусом и находились на лечении в столичных больницах, выздоровели. Все они уже выписаны.