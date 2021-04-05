«Шабаш оппозиции»: Познер объяснил скандал из-за его приезда в Грузию

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Телеведущий Владимир Познер прокомментировал инцидент в столице Грузии из-за его приезда. По его словам, акция имела политическую подоплёку.

В Грузии идёт отчаянная политическая борьба, и оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода — не знаю, как это назвать — шабаш, что ли. Вспомнили моё высказывание об Абхазии трёхлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами — видимо, куриных яиц у них достаточно, — барабанить по стенам нашего ресторана, стоять и кричать под балконами нашей гостиницы, свистеть и так далее, — написал он на своём сайте.

Телеведущий добавил, что обиды на Грузию или грузин не держит и непременно ещё приедет в республику.

Ранее стало известно, что телеведущий приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения. Однако возле гостиницы, где он остановился, собрались протестующие, требующие выдворить его из страны.

Как писал NEWS.ru, президент Абхазии Аслан Бжания пригласил Познера посетить республику после скандала в Тбилиси. Он отметил, что грузины нарушили все правила уважения к старшему человеку, а также многовековые традиции кавказских народов.

Коллега Познера Тина Канделаки, в свою очередь, заявила, что ей стыдно за грузин. Она обвинила протестующих в том, что они предали свои корни и своё прошлое ради «сиюминутных политических амбиций».