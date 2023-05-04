Пожилым дали советы, как без вреда провести время на даче Гериатр Ткачева предупредила пожилых дачников о росте рисков солнечных ожогов

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С возрастом кожа истончается и становится более сухой, из-за чего легче образуются синяки и солнечные ожоги, предупредила главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. В беседе с aif.ru она посоветовала пожилым людям использовать солнечный крем, чтобы без вреда провести время на даче и огороде. Работу, где существует риск получить травмы, лучше поручить молодому поколению. Гериатр также посоветовала повторно вакцинироваться от столбняка при необходимости.

Как уточняет издание, еще одной проблемой может быть нарушение зрения. Гериатр рекомендует пожилым перед началом сезона садовых работ посетить окулиста. Кроме того, важно пить в течение дня не менее 1,5 л воды. Одеваться нужно по погоде, при этом желательно закрывать открытые участки кожи.

При снижении когнитивных функций пожилым рекомендуется не оставаться без присмотра, использовать высокие грядки, чтобы меньше нагибаться, приобрести выдвижные подвесные корзины и тачки, чтобы не носить тяжести. Гериатр также советует модифицировать инструменты при помощи монтажной пены и использовать только те из них, с которыми легко обращаться. Мебель в саду должна быть удобной и устойчивой.

На дачу необходимо привезти лекарства, которые принимаются на постоянной основе. При гипертонии или диабете также нужно брать с собой тонометр и глюкометр. Важно оставаться на связи с близкими, поэтому следует смотреть за зарядкой телефона. Ткачева рекомендует выполнять работы по саду рано утром или вечером, чтобы не попадать под прямые лучи солнца, и делать перерывы.

Председатель Союза дачников Никита Чаплин ранее посоветовал использовать талую или дождевую воду для полива растений. Эксперт отметил, что в 10 л можно растворить одну торфяную таблетку или один грамм лимонной кислоты, если речь идет про овощную рассаду.