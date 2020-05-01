Поздравительная открытка появится на фасаде Останкинской башни 9 мая

В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне на медиафасаде Останкинской телебашни появится поздравительная открытка.
Об этом сообщили в её пресс-службе. Открытка будет демонстрироваться с 4 по 9 мая 2020 года.
В честь 75-летия великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками Останкинская телебашня приготовила тематическую поздравительную открытку, — сказали в пресс-службе.
Также телебашня примет участие в акции «Георгиевская ленточка 2020», которая в этом году пройдёт в онлайн-формате,
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