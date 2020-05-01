Поздравительная открытка появится на фасаде Останкинской башни 9 мая

https://static.news.ru/photo/08a9fc08-8ba9-11ea-be1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне на медиафасаде Останкинской телебашни появится поздравительная открытка.

Об этом сообщили в её пресс-службе. Открытка будет демонстрироваться с 4 по 9 мая 2020 года.

В честь 75-летия великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками Останкинская телебашня приготовила тематическую поздравительную открытку, — сказали в пресс-службе.

Также телебашня примет участие в акции «Георгиевская ленточка 2020», которая в этом году пройдёт в онлайн-формате, передаёт РИА Новости.

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