Гигантская надпись «Спасибо врачам» появилась на фасаде гостиницы «Космос»

На фасаде гостиницы «Космос» в Москве появились слова поддержки медикам. Надпись площадью 5,5 тыс. кв. м гласит: «Спасибо врачам».
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Надпись хорошо просматривалась от главного входа на ВДНХ, от монумента покорителям космоса и с проспекта Мира рядом с гостиницей, — говорится в сообщении.
Слова поддержки заняли все 25 этажей гостиницы. Надпись была выполнена на фасаде здания с видами на ВДНХ, музей космонавтики и Останкинскую телебашню — в 21:00 в номерах отеля свет был включен так, чтобы появились два слова «Спасибо врачам».
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин выразил признательность волонтёрам, общественникам, предпринимателям, деятелям культуры и спорта, кто в период пандемии проявил «душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм», помогая нуждающимся.
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