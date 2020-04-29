Гигантская надпись «Спасибо врачам» появилась на фасаде гостиницы «Космос»

https://static.news.ru/photo/6fd6cdea-8ae4-11ea-bb6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Вельский Дворик/vk.com

На фасаде гостиницы «Космос» в Москве появились слова поддержки медикам. Надпись площадью 5,5 тыс. кв. м гласит: «Спасибо врачам».

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управляющей компании Cosmos Hotel Group. По её данным, надпись появилась 29 апреля.

Надпись хорошо просматривалась от главного входа на ВДНХ, от монумента покорителям космоса и с проспекта Мира рядом с гостиницей, — говорится в сообщении.

Слова поддержки заняли все 25 этажей гостиницы. Надпись была выполнена на фасаде здания с видами на ВДНХ, музей космонавтики и Останкинскую телебашню — в 21:00 в номерах отеля свет был включен так, чтобы появились два слова «Спасибо врачам».

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин выразил признательность волонтёрам, общественникам, предпринимателям, деятелям культуры и спорта, кто в период пандемии проявил «душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм», помогая нуждающимся.