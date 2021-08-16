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Михаил Щипанов
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В Сети появились первые кадры с места крушения опытного образца самолёта Ил-112В в подмосковной Кубинке.
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Экипаж военно-транспортного самолёта Ил-112В, разбившегося в Подмосковье, вероятно, погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.
По предварительным данным, весь экипаж, находившийся на борту, погиб. Воздушное судно при падении полностью разрушено и загорелось, — цитирует его агентство.
По данным телеканала РЕН ТВ пилотировали самолёт шеф-пилот ПАО...
Появилось видео с места крушения Ил-112В в Подмосковье