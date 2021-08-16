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Появилось видео с места крушения Ил-112В в Подмосковье

12:27, 17 августа 2021
Появилось видео с места крушения Ил-112В в Подмосковье
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В Сети появились первые кадры с места крушения опытного образца самолёта Ил-112В в подмосковной Кубинке.

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