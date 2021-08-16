Появилось видео с места крушения Ил-112В в Подмосковье

Экипаж военно-транспортного самолёта Ил-112В, разбившегося в Подмосковье, вероятно, погиб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

По предварительным данным, весь экипаж, находившийся на борту, погиб. Воздушное судно при падении полностью разрушено и загорелось, — цитирует его агентство. По данным телеканала РЕН ТВ пилотировали самолёт шеф-пилот ПАО...