https://static.news.ru/photo/96c79cec-c404-11e9-a45c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Специалисты начали разбирать самолёт А321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Московской области. Процесс демонтажа сняли на видео при помощи квадрокоптера.

Внутри лайнера специалисты уже демонтировали все ряды кресел. Снаружи заметить повреждения А321 можно не сразу, издалека кажется, что борт цел. Однако при близкой съемке видны дефекты крыльев и двигателей, сообщает телеканал « 360 ».

Самолёт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло сразу же после вылета из аэропорта Жуковский из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в оба двигателя.

На его борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. 76 человек, 19 из которых — дети, обратились за медицинской помощью. Госпитализирована была одна женщина.

Командир судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин были удостоены звания Героев России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, писал News.ru.