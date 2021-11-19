Появилось видео ареста подозреваемого в педофилии депутата КПРФ

Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов (первый справа), подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока, где рассматривалось ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения

Арест депутата КПРФ Артёма Самсонова, которому предъявили обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, попал на видео, которое опубликовал телеканал «360». В кадре видно, как полицейские выводят депутата из подъезда и сажают в служебную машину.

Суд избрал представителю заксобрания меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи провели обыски, проверку показаний на месте с участием потерпевшего 11-летнего ребёнка, очные ставки и опознание. Назначены судебные экспертизы. По версии следствия, подозреваемый на территории базы отдыха во Владивостоке демонстрировал ребёнку предмет интимного характера и рассказывал о его предназначении.

Во время избрания меры пресечения Артёму Самсонову вызвали скорую помощь в зал суда. Об этом рассказала адвокат Самсонова Наталья Касилова.

Сторонники парламентария объяснили уголовное дело политической провокацией и местью за успех компартии в регионе на недавних выборах. По мнению депутата заксобрания Приморского края Натальи Кочуговой, данная история — это «политический заказ и репрессия в отношении видного коммуниста».