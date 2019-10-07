Журналисты обнаружили новую информацию, проливающую свет на отношения сестёр Хачатурян с их отцом. В частности, они опубликовали снимок, на котором одна из девушек запечатлена в крови после нападения мужчины.
К фотографии прилагается переписка, которую Ангелина вела с племянником убитого Арсеном. Молодой человек активно защищал дядю на телевидении и в интервью, называя его заботливым отцом и набожным человеком.
Однако в переписке Арсен возмущается действиями Хачатуряна, обзывает родственника. Девушка, в свою очередь, рассказывает двоюродному брату о том, что отец ежедневно ведёт себя агрессивно, передаёт «
Ранее News.ru писал, что видеозапись издевательств Хачатуряна над дочерьми приобщена к материалам уголовного дела. Сёстры обвиняются в его убийстве.
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