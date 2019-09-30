https://static.news.ru/photo/e50f3404-e395-11e9-9ed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Видеозапись издевательств Михаила Хачатуряна над тремя дочерьми приобщена к материалам уголовного дела. Сами сёстры обвиняются в его убийстве.

Чудом сохранилось ещё одно подтверждение издевательств отца. Данное видео издевательств Хачатуряна над дочерьми приобщено к материалам уголовного дела, — приводит ТАСС слова Алексея Паршина, адвоката одной из обвиняемых.

На видеозаписи отец ругает дочерей за большое количество съеденных конфет, называет их «тварями» и бьёт одну из них ногой. По словам адвоката Алексея Паршина, телефон Михаила Хачатуряна стал одним из вещественных доказательств по делу о его убийстве.

Ранее СК подтвердил факты домогательств со стороны отца к дочерям. По словам адвокатов девушек, таким образом устоялась версия о том, что здоровье и жизнь сестёр в течение длительного времени находились под угрозой. Это обстоятельство поможет им доказать, что доведённые до отчаяния подростки действовали в пределах необходимой самообороны.

27 июля 2018 года в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. Это был местный житель Михаил Хачатурян. По подозрению в убийстве арестовали его дочерей: Крестину, Ангелину и Марию. На момент преступления им было 19, 18 и 17 лет соответственно. Девушки во всём признались, однако заявили, что на протяжении почти всей жизни отец жестоко издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию.

Сначала девушек взяли под стражу, но позже суд изменил им меру пресечения, назначив запрет на определённые действия. Эта мера им продлена до 28 октября, писал News.ru.