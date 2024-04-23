Появилось фото смартфона Мизулиной со снимками двух знаменитых мужчин Екатерина Мизулина украсила смартфон фотографиями Путина и SHAMAN

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина украсила свой смартфон двумя стикерами, заметил на XIII Форуме безопасного интернета корреспондент NEWS.ru. На представленной фотографии заметно, что на наклейках изображены президент России Владимир Путин и певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

На первом стикере запечатлен улыбающийся глава государства, который обнимает щенка. Судя по фото, это Баффи — болгарская овчарка, которую в 2010 году Путину подарил премьер Болгарии Бойко Борисов во время визита в Софию. Сразу под фото с российским лидером следует исполнитель хита «Я русский». На стикере певец изображен в период, когда он носил дреды.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ранее Екатерина Мизулина спела трек «Вахтерам» украинской поп-группы «Бумбокс». По данным СМИ, солист коллектива Андрей Хлывнюк неоднократно подтверждал, что песня о наркотиках. Сам исполнитель с 2022 года является военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Общественный деятель известна в том числе благодаря своей кампании по борьбе с музыкантами, которые пропагандируют запрещенные вещества в своем творчестве. В пресс-службе Мизулиной на запрос NEWS.ru прокомментировать появившуюся информацию не ответили.