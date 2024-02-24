Мизулина в Тюмени спела песню украинской группы про зависимость Мизулина в Тюмени спела песню «Вахтерам» украинской группы «Бумбокс»

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на встрече с тюменскими курсантами спела трек «Вахтерам» украинской поп-группы «Бумбокс», передает RTVI. По данным телеканала, солист коллектива Андрей Хлывнюк неоднократно подтверждал, что песня о наркотиках. Сам исполнитель с 2022 года является военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общественный деятель известна в том числе благодаря своей кампании по борьбе с музыкантами, которые пропагандируют запрещенные вещества в своем творчестве. В пресс-службе Мизулиной на запрос NEWS.ru прокомментировать появившуюся информацию пока не ответили.

9 февраля глава Лиги безопасного интернета выступила с лекцией перед студентами Казанского федерального университета. Некоторые СМИ и Telegram-каналы заявили, что в ходе мероприятия несколько десятков молодых людей якобы встали со своих мест и покинули зал. Однако в учебном заведении эту информацию опровергли.

В ходе конференции Мизулина также поспорила с одним из студентов на тему работы ее организации. Молодой человек заявил, что многие уезжают из России именно «из-за доносов».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.