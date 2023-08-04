Путин подписал закон о призывном возрасте: что изменилось Президент РФ подписал несколько резонансных законов, касающихся призыва в армию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который увеличивает призывной возраст россиян с 18 до 30 лет. Ранее срочную службу проходили мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Также глава государства лишил россиян права на выезд за границу, если они получили повестку из военкомата.

В конце июля Госдума приняла сразу несколько законов, касающихся призыва в армию и военного учета. Парламентарии ужесточили штрафы за неявку в военкомат и ввели целый ряд новых наказаний (Путин подписал их 31 июля). Также депутаты повысили срок призывного возраста с 27 до 30 лет с сохранением нижней планки в 18 лет (последнюю изначально планировалось поднять до 21 года).

О том, что ждет призывников в связи с нововведениями, — в инфографике NEWS.ru.