Повредившего машину ФСБ тиктокера поместили в спецблок СИЗО

https://static.news.ru/photo/44286af0-7d1e-11eb-83b1-96000091f725_660.jpg Константин Лакеев Фото: СК РФ

TikTok-блогер Константин Лакеев, пинавший служебный автомобиль ФСБ во время несогласованной акции протеста в Москве в поддержку оппозиционера Алексей Навального 23 января, помещён в спецблок СИЗО «Матросская Тишина». Об этом заявила член ОНК Марина Литвинович.

Лакеев рассказал, что сейчас находится в спецблоке, а до этого примерно неделю провёл в тесной восьмиместной камере площадью 3,5 на 3,5 квадратных метра, — написала правозащитница в Telegram-канале.

Она пояснила, что посещала блогера в СИЗО. В камере спецблока есть душ и напольный унитаз. Лакеев просит поставить ему телевизор и холодильник. Кроме того, тиктокер жалуется, что не получает заказы из тюремного интернет-магазина.

Протестные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые не были согласованы властями, прошли в разных городах России 23 и 31 января. Также в Москве 2 февраля прошли несогласованные акции после заседания Мосгорсуда, на котором оппозиционеру изменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Как писал NEWS.ru, Мосгорсуд признал законным штраф супруге Алексея Навального Юлии и согласился с решением оштрафовать её на 20 тысяч рублей из-за участия на несанкционированной акции протеста. Её задержали в составе колонны протестующих, которая направлялась в сторону СИЗО «Матросская Тишина», где содержался её муж. Этот раз стал уже вторым задержанием — 23 января Юлия Навальная попала в полицию во время несанкционированного митинга, но её отпустили без протокола.