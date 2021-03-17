«Поведение питекантропов»: помощник Валуева раскритиковал зоозащитников

https://static.news.ru/photo/d1c709ee-87bd-11eb-b708-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Необходимость изменения закона «Об ответственном обращении с животными» (498-ФЗ) понимает уже не только экспертное сообщество, но и многие рядовые граждане, поскольку в разных регионах России продолжаются нападения диких собак на людей. А представители зоозащитных организаций не всегда адекватно ведут себя во время обсуждения этой темы. Такое мнение в интервью NEWS.ru высказал помощник депутата Госдумы Николая Валуева, биолог-охотовед Валерий Кузенков.

Город — это среда обитания человека, а не собаки, которые по закону [об ответственном обращении с животными] должны или под надзором хозяина быть, или должны за бюджетный счёт находиться в приюте. Но в стране нет денег, и лучше, чтобы эти деньги пошли на пенсионеров, на инвалидов, — отметил Кузенков.

По его словам, «все цивилизованные страны» в случае отлова собаки сначала ищут её возможного хозяина, а если он не обнаруживается, усыпляют пойманное животное.

Также Кузенков напомнил, что на фоне дискуссий об отношении к бродячим животным в стране продолжаются нападения, и, например, в Улан-Удэ «девочке собаки съели лицо», и такие инциденты куда опаснее, чем «живодёрский закон», отозванный недавно из Госдумы.

Если бы на мою внучку напали бродячие собаки, я бы взял ружьё и перестрелял их, пусть бы я отсидел в тюрьме, — признался помощник депутата.

Также он отметил, что 17 марта в Общественной палате России прошёл круглый стол, посвящённый недоработкам закона № 498-ФЗ. На этом мероприятии были и представители зоозащитных сообществ.

Их там 50 человек было, девочки молодые — кричат, визжат, перебивают, не дают говорить выступающим. Это поведение питекантропов. Обсуждение закона скатывается на личные позиции, там идёт обсуждение уже физиологических данных друг друга, — комментирует Кузенков.

Ранее NEWS.ru подробно рассказывал про законопроект, внесённый в Госдуму депутатами-единороссами Галиной Данчиковой, Мариной Беспаловой и Надеждой Максимовой. Документ предусматривал поправки в закон об ответственном обращении с животными, разрешая властям на местах убивать бродячих собак «гуманными методами». Авторы инициативы отмечают, что прописанная в действующем законодательстве гуманизация отношения к живущим на улицах братьям нашим меньшим (метод ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) не отменяет нападений на людей и «не имеет под собой научно-практического и правового обоснования».

Сразу после публикации документа 15 марта его авторы подверглись обвинениям со стороны защитников прав животных, к которым присоединился и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, назвавший законопроект «живодёрским». После его комментария и через день после внесения поправок парламентарии отозвали их, хотя, судя по всему, с таким решением в партии власти согласны далеко не все.