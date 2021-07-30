Потерял рассудок и начал бить: полицейский признался в убийстве школьницы

Сотрудник полиции в Самарской области признался в убийстве 15-летней девочки, пишет Life со ссылкой на источник. Он объяснил свой поступок потерей рассудка.

Предполагаемый преступник рассказал на допросе, что девочка внезапно выскочила на дорогу, когда он ехал с рыбалки. Мужчина чуть не сбил её, остановил машину и вышел, чтобы разобраться в произошедшем.

По его словам, девочка начала кричать и драться. Тогда силовик «потерял рассудок и начал бить её ножом».

30 июля Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки. По информации СМИ, у подозреваемого была интимная связь с девочкой, но недавно их отношения разладились и школьница стала угрожать обнародованием информации об этом.

В качестве основной правоохранительные органы рассматривают версию о том, что полицейский сначала сбил девочку на машине, а затем несколько раз ударил её ножом, чтобы скрыть факт ДТП. Однако есть и другая версия, согласно которой силовик мог убить ученицу школы, так как опасался, что она расскажет об их интимной связи.

Расследование уголовного дела взято под контроль прокурором Самарской области Сергеем Берижицким.