16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Потерял рассудок и начал бить: полицейский признался в убийстве школьницы

15:00, 30 июля 2021
Потерял рассудок и начал бить: полицейский признался в убийстве школьницы Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Сотрудник полиции в Самарской области признался в убийстве 15-летней девочки, пишет Life со ссылкой на источник. Он объяснил свой поступок потерей рассудка.

Предполагаемый преступник рассказал на допросе, что девочка внезапно выскочила на дорогу, когда он ехал с рыбалки. Мужчина чуть не сбил её, остановил машину и вышел, чтобы разобраться в произошедшем.

По его словам, девочка начала кричать и драться. Тогда силовик «потерял рассудок и начал бить её ножом».

30 июля Следственный комитет по Самарской области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки. По информации СМИ, у подозреваемого была интимная связь с девочкой, но недавно их отношения разладились и школьница стала угрожать обнародованием информации об этом.

В качестве основной правоохранительные органы рассматривают версию о том, что полицейский сначала сбил девочку на машине, а затем несколько раз ударил её ножом, чтобы скрыть факт ДТП. Однако есть и другая версия, согласно которой силовик мог убить ученицу школы, так как опасался, что она расскажет об их интимной связи.

Расследование уголовного дела взято под контроль прокурором Самарской области Сергеем Берижицким.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео