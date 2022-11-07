«Есть, но не такие»: Кожемяко признал потери среди морпехов в ДНР Кожемяко: потери под Павловкой не такие серьезные, как сообщалось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Кожемяко

Глава Приморья Олег Кожемяко проверил по своим каналам достоверность появившихся в соцсетях сообщений о якобы имеющих место больших потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Он подчеркнул, что «потери есть, но не такие».

Для нас любые потери среди земляков — большая утрата и боль. Мы скорбим по погибшим. И будем оказывать помощь семьям и раненым. Знаю также из первых уст, что наши бойцы проявили под Павловкой, как и на протяжении всей специальной военной операции, настоящий героизм и беспримерное мужество. Нанесли противнику серьезный урон, — заметил Кожемяко.

Ранее в Сети появилось обращение к Кожемяко от лица служащих 155-й бригады ТОФ. В нем говорилось, что в ходе боев в районе Павловки (ДНР) морпехи несут большие потери. Авторы послания попросили руководство края обратиться в Министерство обороны, чтобы разобраться в ситуации.

Губернатор в своем обращении заявил, что региональные власти послали документы в военную прокуратуру. В них содержатся материалы по событиям, описанным в обращении.

До этого Кожемяко не исключил, что обнародованные сведения о потерях могут быть вбросом со стороны Киева.