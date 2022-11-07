Глава Приморья Олег Кожемяко проверил по своим каналам достоверность появившихся в соцсетях сообщений о якобы имеющих место больших потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Он подчеркнул, что «потери есть, но не такие».
Для нас любые потери среди земляков — большая утрата и боль. Мы скорбим по погибшим. И будем оказывать помощь семьям и раненым. Знаю также из первых уст, что наши бойцы проявили под Павловкой, как и на протяжении всей специальной военной операции, настоящий героизм и беспримерное мужество. Нанесли противнику серьезный урон, — заметил Кожемяко.
Ранее в Сети появилось обращение к Кожемяко от лица служащих 155-й бригады ТОФ. В нем говорилось, что в ходе боев в районе Павловки (ДНР) морпехи несут большие потери. Авторы послания попросили руководство края обратиться в Министерство обороны, чтобы разобраться в ситуации.
Губернатор в своем обращении заявил, что региональные власти послали документы в военную прокуратуру. В них содержатся материалы по событиям, описанным в обращении.
До этого Кожемяко не исключил, что обнародованные сведения о потерях могут быть вбросом со стороны Киева.