Потапенко пообещал судиться за право участвовать в выборах

Предприниматель Дмитрий Потапенко пообещал бороться за право участвовать в выборах «14 миллионов наших сограждан, которые открыли брокерские счета». В разговоре с NEWS.ru он отметил, что может дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Планы [дойти до ЕСПЧ] есть, это совершенно нормально, потому что 14 миллионов наших сограждан не виноваты в том, что у нас д***ы сидят в Центробанке, — подчеркнул он.

По его словам, люди с брокерскими счетами лишены избирательных прав, потому что есть «некий список [компаний], которые вольной рукой ЦБ могут стать иностранными, могут стать российскими».

Бизнесмен рассказал, что подал верховному судье заявление о подделке документов, но не получил правовой оценки действиям представителей Центризбиркома.

Как в Стену плача. Знаете, чем хороша Стена плача? Положил [бумажку] и вроде как-бы с Богом поговорил. Вот и я приблизительно так же, — добавил он.

Потапенко уверен, что отказ Верховного суда допустить его на выборы — политический заказ. Он отметил, что в начале своей избирательной кампании по разным данным имел третье или четвёртое место по рейтингу у избирателей. Политик напомнил, что в его округе идёт единоросс и телеведущий Евгений Попов, у которого соратники оппозиционера Алексея Навального «нашли на 300 миллионов недвижки».

У меня даже сомнений на этот счёт нет, что это «едросня», что называется, — сказал Потапенко.

1 сентября Верховный суд отменил регистрацию Потапенко на выборах в Госдуму. Таким образом, было удовлетворено заявление Центральной избирательной комиссии. В ЦИК считают, что у бизнесмена есть иностранные активы — акции компаний, в том числе «Яндекса», «Сбербанка» и «Полиметалла». Сам Потапенко на заседании говорил, что комиссия основывает свои выводы на подложных документах и «экселевской табличке». Потапенко выдвигался от Российской партии свободы и справедливости.