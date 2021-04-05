Пострадавшую в ДТП с блогером Эдвардом Билом отключили от ИВЛ

https://static.news.ru/photo/fd2fa44e-9602-11eb-9001-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Серьёзно пострадавшая при аварии на Садовом кольце консультант Госдумы Мария Артёмова остаётся в коме.

По словам представляющего интересы её семьи адвоката Андрея Князева, состояние женщины оценивается как стабильное, но тяжёлое.

Открытые переломы ног и внутренние разрывы органов, — рассказал юрист.

Он добавил, что в настоящее время врачи отключили Артёмову от аппарата искусственной вентиляции лёгких, однако она до сих пор находится в медикаментозном сне, передаёт MK.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что оставшемуся на свободе после ДТП Билу (настоящее имя — Эдуард Биль) надели браслет с GPS-трекером, чтобы отслеживать его перемещения. Молодому человеку также запретили водить машину, пользоваться телефоном и выходить из дома с 22:00 до 08:00.

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Смоленской площади в Москве в ночь на 2 апреля. В результате ДТП тяжёлые травмы получила консультант Государственной думы Мария Артёмова. Бил сначала не признал свою вину в аварии, заявив, что за рулём был не он. 3 апреля прошло судебное разбирательство по этому делу. В итоге блогера не арестовали, но запретили ему выполнять «определённые действия». Адвокат потерпевшей Андрей Князев заявил, что недоволен мерой пресечения, избранной судом в отношении блогера, который, по предварительной версии, является виновником аварии.