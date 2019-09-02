https://static.news.ru/photo/a1bceb7e-cd88-11e9-9a6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что поступившие в региональные средние учебные заведения студенты, пострадавшие от паводка в Иркутской области, будут учиться бесплатно.

Сейчас приняли решение, что сейчас все дети, которые закончили в этот сложный год образовательные учреждения, 11-й класс, среднюю школу, поступившие в средние учебные учреждения Иркутской области, они будут обучаться бесплатно, даже если поступили на платную основу, — сказал Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании.

Он также отметил, что вместо двух школ в Тулуне и Евдокимове, которые не будут восстанавливаться, в течение года построят новые образовательные учреждения.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В результате наводнения погибли 25 человек, были подтоплены около 17,4 тысячи домов.

Как ранее писал News.ru, Путин выразил недовольство в связи с тем, что Сбербанк не откликнулся на просьбы жителей пострадавших от паводков в Иркутской области по реструктуризации долгов.