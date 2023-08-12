Пострадавшие от действий туроператора дети вернулись из Турции в Россию Выселенные из отелей по вине туроператора дети вернулись из Антальи в Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Все дети, пострадавшие от халатных действий туроператора «Колибри-тур» во время отдыха в Турции, успешно прибыли в Россию, сообщает в Telegram пресс-служба посольства РФ в Анкаре. Дети были доставлены из Кемера в Москву и Санкт-Петербург.

Все дети, прибывшие в Турцию на отдых по линии «Колибри-тур» и размещенные в отелях города Кемер, вылетели в Россию, — отметили в диппредставительстве.

Дипломаты уточнили, что возвращение ребят состоялось вечером 11 августа. При финансовом содействии ряда туркомпаний на безвозмездной основе на родину вернулись восемь несовершеннолетних россиян в возрасте от 8 до 14 лет. Сотрудники российского посольства обеспечили успешный полет юных пассажиров, оказавшихся в Турции без опеки по вине туроператора.

Ранее сообщалось, что СК России планирует возбудить уголовное дело по факту ночного выселения из турецкого отеля 90 детей из РФ. Следователи усмотрели в действиях организаторов отдыха из московского ООО «Колибри-тур МСК» признаки особо крупного мошенничества. Согласно материалам дела, компания получила от семей многомиллионную предоплату за пребывание подростков в отеле Omorfi Garden Resort в Кемере, но так и не заплатила.