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Пострадавшего при взрыве на ростовском химкомбинате ввели в кому

19:18, 30 июля 2021
Пострадавшего при взрыве на ростовском химкомбинате ввели в кому Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Врачи ввели одного из пострадавших при взрыве химкомбината в Ростовской области в медикаментозную кому. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъём».

Медикаментозная кома с поддержкой всех жизненных функций. Ожоги — 100 процентов, — заявил изданию родственник пострадавшего.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области произошёл взрыв на ФКП «Комбинат Кaменский». По предварительным данным, загорелось оборудование в одном из цехов. Причина возгорания пока не устaновлена.

Администрaция предприятия сообщила, что в настоящее время основное оборудование цеха находится в рабочем состоянии. Вредных выбросов в aтмосферу не поступило. 

Пострадали семь человек, у шестерых — 100% химических ожогов тела, ещё у одного человека — 80%. Кроме того, одного из пациентов планируют отправить на лечение в Ростов-на-Дону.

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