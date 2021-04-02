Пострадавшая в аварии с блогером Билом находится в коме

https://static.news.ru/photo/7519783c-9477-11eb-80b8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Консультант Госдумы Мария Артёмова, пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом, находится в коме. Об этом рассказал адвокат семьи потерпевшей Андрей Князев перед заседанием Тверского суда Москвы, где избиралась мера пресечения для блогера.

Она находится в крайне тяжёлом состоянии, в коме, — заявил адвокат.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре машины. В столичном департаменте транспорта рассказали, что спорткар был снят с учёта с января этого года. Машина ездила по поддельным номерам и более 400 раз нарушила скоростной режим.

МВД опубликовало видеозапись допроса Била. Блогер рассказал, что проживает в Москве три года и занимается съёмками розыгрышей и социальных экспериментов. В ходе допроса мужчина признался, что был за рулём автомобиля.

Позже адвокат блогера заявил, что Бил сожалеет о произошедшем и готов оказать помощь пострадавшей в ДТП. Супруг Марии Артёмовой пока не готов говорить о компенсации.

Как писал NEWS.ru, Тверской суд Москвы не будет арестовывать Эдварда Била. Следствие просит суд запрета для него определённых действий.