https://static.news.ru/photo/4d29df4e-bdc1-11e9-b1da-fa163e074e61_660.jpg Дарья Сосновская Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Дарья Сосновская, получившая от сотрудника столичной полиции удар кулаком в живот во время задержания на митинге, не пришла в суд, где 13 августа должно было слушаться её дело.

Таганский суд должен был рассмотреть дело Сосновской, которую обвиняют в административном правонарушении по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Девушке грозит штраф или обязательные работы.

Сама Сосновская в суд не пришла. По словам её адвоката Татьяны Молокановой, утром 13 августа она полтора часа провела в поликлинике, где ей диагностированы сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, а также выдали больничный.

Кроме того, выяснилось, что материалы на обвиняемую в суд пока не поступили. Поэтому адвокат была вынуждена направить ходатайство о переносе слушания дела. Между тем материалы по другим задержанным на акции 10 августа одновременно с Сосновской в суде имеются, передаёт MK.RU .

Ранее News.ru писал, что Сосновская обратилась в следственное управление по Центральному административному округу столицы. Девушка написала заявление о преступлении, совершённом в отношении неё сотрудником МВД.

По данному факту Московское управление министерства начало служебную проверку. Силовики намерены установить все обстоятельства произошедшего.