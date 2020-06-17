«Кушать хотим»: постояльцы дома престарелых в Мурманске пожаловались на еду

https://static.news.ru/photo/44dbdf0c-b0b1-11ea-99b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Прокуратура в Мурманске проверит, чем и как кормят постояльцев местного дома престарелых. Те пожаловались на крайне плохое качество пищи, которую есть почти невозможно.

История началась с публикации в социальных сетях, где пожилые люди рассказали о своей проблеме. Старики утверждали, что им приходится перебиваться хлебом и что они «редко бывают сыты», сообщает «Вечерний Мурманск».

Гороховое пюре со свекольным салатом — это на ужин. Кто рискнул это скушать, сразу у них диарея началась. Санитарки спрашивают: «Зачем вы это ели?». Люди говорят: «Так мы же кушать хотим!» — рассказала телекомпании ТВ-21 одна из подопечных учреждения Наталья Попова.

Другие поведали о том, что еду готовят, совершенно не ориентируясь на физические возможности пожилых людей. Картофельное пюре, например, может казаться плохо толчёным. То, что появляется в их тарелках, пенсионеры попросту не могут разжевать. Приходится выбрасывать.

Однако работники дома престарелых обвинения отвергают. По их словам, всё, что здесь готовят, соответствует нормативам.

У нас есть специально утвержденное семидневное меню разработанное, сбалансировано оно согласно утвержденным нормам питания, рекомендаций по питанию в социальных учреждениях и лечебному диетическому питанию, — рассказала технолог учреждения Ирина Плескач.

К приезду в дом престарелых журналистов меню действительно оказалось приличным и полным. Однако постояльцы назвали его праздничным и заявили, что в обычные дни их кормят совсем не так.

Ситуация не осталась без внимания надзорных органов. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, прокурор Мурманской области Василий Щербаков поручил разобраться в ситуации.

Прокуратурой Октябрьского административного округа города Мурманска организована проверка информации о ненадлежащем качестве и недостаточности пищи в доме престарелых, — сказано в сообщении прокуратуры.

В ведомстве отметили, что проведение инспекции находится на контроле в прокуратуре области.

Ранее, как писал NEWS.ru, сотрудники МЧС провели около тысячи проверок противопожарного состояния домов-интернатов для престарелых и инвалидов. Было выявлено более полутора сотен учреждений, где требования безопасности были нарушены. Наиболее распространённое нарушение — захламление эвакуационных выходов.