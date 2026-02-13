Постное блюдо, которое исчезает со стола первым: ароматная фасоль в томатном соусе готовится просто и получается сытной

Во время поста хочется готовить блюда, которые будут не только полезными, но и вкусными. Фасоль в томатном соусе — отличный вариант сытного ужина без мяса. Такое блюдо готовится из доступных продуктов и получается настолько ароматным, что его просят добавку даже те, кто обычно не любит фасоль.

Для приготовления понадобится фасоль консервированная красная — 2 банки, помидоры в собственном соку — 2 банки, чеснок — 1 долька, лук репчатый — 2 штуки, морковь — 2 штуки, соль и хмели-сунели по вкусу. Морковь очищают и натирают на крупной терке. Лук и чеснок мелко нарезают, затем обжаривают с морковью до мягкости. После этого добавляют помидоры в собственном соку.

В смесь вливают жидкость из фасоли и тушат около 25 минут, чтобы соус стал гуще. Затем выкладывают фасоль, аккуратно перемешивают и готовят еще 10 минут. В конце добавляют соль и специи. Готовому блюду дают настояться 20 минут — так вкус становится насыщеннее. Подают фасоль горячей как самостоятельное блюдо или гарнир.

Ранее сообщалось, что мягкие и пористые блины — мечта любой хозяйки, но не всегда тесто получается идеальным. Простая хитрость с разрыхлителем или содой и кислыми ингредиентами помогает добиться воздушной структуры без плотности и «резиновости».