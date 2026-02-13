Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 13:14

Постное блюдо, которое исчезает со стола первым: ароматная фасоль в томатном соусе готовится просто и получается сытной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Во время поста хочется готовить блюда, которые будут не только полезными, но и вкусными. Фасоль в томатном соусе — отличный вариант сытного ужина без мяса. Такое блюдо готовится из доступных продуктов и получается настолько ароматным, что его просят добавку даже те, кто обычно не любит фасоль.

Для приготовления понадобится фасоль консервированная красная — 2 банки, помидоры в собственном соку — 2 банки, чеснок — 1 долька, лук репчатый — 2 штуки, морковь — 2 штуки, соль и хмели-сунели по вкусу. Морковь очищают и натирают на крупной терке. Лук и чеснок мелко нарезают, затем обжаривают с морковью до мягкости. После этого добавляют помидоры в собственном соку.

В смесь вливают жидкость из фасоли и тушат около 25 минут, чтобы соус стал гуще. Затем выкладывают фасоль, аккуратно перемешивают и готовят еще 10 минут. В конце добавляют соль и специи. Готовому блюду дают настояться 20 минут — так вкус становится насыщеннее. Подают фасоль горячей как самостоятельное блюдо или гарнир.

Ранее сообщалось, что мягкие и пористые блины — мечта любой хозяйки, но не всегда тесто получается идеальным. Простая хитрость с разрыхлителем или содой и кислыми ингредиентами помогает добиться воздушной структуры без плотности и «резиновости».

Проверено редакцией
Читайте также
На молоке — прошлый век! Теперь пеку микс. Блинчики легче, тоньше и дырочек больше — самый простой рецепт на Масленицу
Общество
На молоке — прошлый век! Теперь пеку микс. Блинчики легче, тоньше и дырочек больше — самый простой рецепт на Масленицу
Голубцы больше не тушу — это слишком скучно: хрустящие в панировке — вот, что уплетает наша семья
Общество
Голубцы больше не тушу — это слишком скучно: хрустящие в панировке — вот, что уплетает наша семья
Сеете прямо по снегу в феврале или марте — получаете цветущую клумбу уже в июне
Общество
Сеете прямо по снегу в феврале или марте — получаете цветущую клумбу уже в июне
Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество
Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
На молоке — прошлый век! Теперь пеку микс. Блинчики легче, тоньше и дырочек больше — самый простой рецепт на Масленицу
Общество
На молоке — прошлый век! Теперь пеку микс. Блинчики легче, тоньше и дырочек больше — самый простой рецепт на Масленицу
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Постное блюдо, которое исчезает со стола первым: ароматная фасоль в томатном соусе готовится просто и получается сытной Во время поста хочется готовить блюда, которые будут не только полезными, но и вкусными. Фасоль в томатном соусе — отличный вариант сытного ужина без мяса. Такое блюдо готовится из доступных продуктов и получается настолько ароматным, что его просят добавку даже те, кто обычно не любит фасоль.
фасоль консервированная красная — 2 банки
помидоры в собственном соку — 2 банки
чеснок — 1 долька
лук репчатый — 2 штуки
морковь — 2 штуки
соль и хмели-сунели по вкусу
>
Лук и чеснок мелко нарезают, затем обжаривают с морковью до мягкости. После этого добавляют помидоры в собственном соку.
В смесь вливают жидкость из фасоли и тушат около 25 минут, чтобы соус стал гуще.
Затем выкладывают фасоль, аккуратно перемешивают и готовят еще 10 минут.
В конце добавляют соль и специи. Готовому блюду дают настояться 20 минут — так вкус становится насыщеннее.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США заявили о провале «лучшего в мире танка»
«Вам будет сильно плохо»: жительница ДНР раскрыла правду о методах СБУ
Фантаст Лукьяненко ответил, может ли ИИ написать культовое произведение
Переписка сообщниц Эпштейна вскрыла планы «рыбалки» с латвийским премьером
«Сюрприз»: Асташенок ответил подтрунивающим над ним участникам «Корней»
«Просто смешно»: российская певица в 43 года захотела родить ребенка
Мужчина занялся «сексом» с пылесосом на глазах прохожих
Политолог ответил, примет ли Трамп участие в переговорах России и Украины
Экс-генсек НАТО призвал возобновить диалог с Россией
Военком открыл стрельбу по мужчине
Бомба в песочнице, удар по кафе, откуп от армии: ВСУ атакуют РФ 13 февраля
Российский актер стал звездой TikTok благодаря классике
Исполнитель культового хита Moskau неожиданно скончался
Центробанк принял неожиданное решение по ключевой ставке
Политолог назвал возможные сроки проведения выборов на Украине
Российский космонавт на «Драконе» отправился к МКС
Оззи Осборн может «вернуться с того света» и спеть на Ozzfest
Блогер Лебедев назвал лучшее место для жизни
Подпольный пивзавод ликвидировали в Новосибирске
Подмосковный экс-прокурор попался на взятке в полмиллиарда рублей
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.