13 февраля 2026 в 16:09

Автоэксперт предупредил об опасностях, подстерегающих зимой

Автоэксперт Балабас: наледь может повредить нижние углы дверей машины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Наледь, намерзающая зимой, может повредить нижние углы дверей машины, предупредил автомобильный эксперт Евгений Балабас. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что это может произойти в момент подъема капота или при открытии двери.

Лед намерзает в нижних углах дверей, в районе жабо капота. И при открытии двери или при подъеме капота в ряде случаев можно эти кузовные элементы повредить. То же самое касается открытия задней, пятой двери кроссоверов, где наверху образуется наледь. За этим надо немножко следить, потому что можно повредить кромки, краску и даже замять углы, если там намерзла приличная такая ледышка, — пояснил эксперт.

Он посоветовал учитывать, где именно на машине может скопиться лед. По словам Балабаса, это позволит избежать повреждений из-за снега и наледи.

Ранее движение грузовиков через МАПП «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» на границе с Грузией приостановили из-за сильного снегопада. Водители заявляют о заторах и затрудненном проезде к пунктам паспортного контроля.

