В Совфеде озвучили возможную причину смены переговорной площадки по Украине

Смена переговорной площадки для обсуждения урегулирования украинского кризиса может быть связана с покушением на российского генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, предположил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, в инциденте четко прослеживается украинский след. Он отметил, что Киев, не имея никаких рычагов давления, пытается таким образом повлиять на ход переговоров с Москвой.

Я думаю, что [смена переговорной площадки по урегулированию украинского кризиса произошла] после покушения, которое предприняли украинские спецслужбы, на заместителя начальника главного разведуправления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Алексеева. Покушавшийся бежал в ОАЭ, и по запросу российской стороны был там задержан и в итоге экстрадирован в Россию. Я думаю, что украинцы очень недовольны этим решением. В отместку они решили больше не использовать площадку в Эмиратах для переговоров. Швейцария в свою очередь уже давно перестала быть нейтральной, — пояснил Джабаров.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится 17–18 февраля в Женеве. По его словам, на этот раз российскую делегацию будет возглавлять помощник президента РФ Владимир Мединский.