21 марта 2026 в 12:18

Постная, но роскошная: томатная подлива с горошком, которая покорит всех. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и аромата

Фото: D-NEWS.ru
Когда гарнир кажется слишком простым, а ужину не хватает изюминки, на помощь приходит эта подлива. Базовые овощи и специи под чутким руководством тепла превращаются в ароматный, насыщенный соус, который станет идеальным аккомпанементом для десятков блюд.

Что понадобится

Лук репчатый — 1 крупная шт., горошек зеленый замороженный — 200 г, томаты протертые или томатная паста — 200 г (или 2 ст. л. пасты), масло оливковое — 2 ст. л., вода горячая — 120 мл, укроп свежий — небольшой пучок, орегано сушеный — 1 ч. л., паприка молотая — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

В глубокой сковороде или сотейнике разогреваю оливковое масло и пассерую нарезанный кубиком или полукольцами лук до мягкости и легкой золотистости.

Добавляю замороженный зеленый горошек (не размораживая) и перемешиваю. Вливаю протертые томаты или развожу томатную пасту в горячей воде и отправляю в сковороду.

Довожу смесь до кипения, затем убавляю огонь до среднего и томлю несколько минут, пока соус слегка не загустеет.

Добавляю мелко нарезанный укроп, орегано, паприку, соль и перец. Тщательно перемешиваю и оставляю томиться под крышкой на самом медленном огне около 20 минут, чтобы все ароматы соединились. Перед подачей проверяю на соль и перец.

Подаю подливу горячей к основному блюду или остужаю и храню в холодильнике в закрытой емкости.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Космические яйца на Пасху без красителей: эффект галактики из чая удивит всех гостей
Общество
Космические яйца на Пасху без красителей: эффект галактики из чая удивит всех гостей
Навруз — 21 марта 2026 года: история, традиции и значение праздника весны
Семья и жизнь
Навруз — 21 марта 2026 года: история, традиции и значение праздника весны
Творожные булочки с джемом — вкуснее магазинных и готовы за 20 минут
Семья и жизнь
Творожные булочки с джемом — вкуснее магазинных и готовы за 20 минут
Картофщипс — адыгская магия из картофеля: густой соус-пюре с перцем и чесноком, который покоряет
Общество
Картофщипс — адыгская магия из картофеля: густой соус-пюре с перцем и чесноком, который покоряет
Зачем мясо, если есть эти фрикадельки? Готовлю под соусом — сочные, пикантные и невероятно аппетитные
Общество
Зачем мясо, если есть эти фрикадельки? Готовлю под соусом — сочные, пикантные и невероятно аппетитные
еда
рецепты
соусы
томаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

