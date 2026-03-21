Постная, но роскошная: томатная подлива с горошком, которая покорит всех. Минимум ингредиентов, максимум вкуса и аромата

Когда гарнир кажется слишком простым, а ужину не хватает изюминки, на помощь приходит эта подлива. Базовые овощи и специи под чутким руководством тепла превращаются в ароматный, насыщенный соус, который станет идеальным аккомпанементом для десятков блюд.

Что понадобится

Лук репчатый — 1 крупная шт., горошек зеленый замороженный — 200 г, томаты протертые или томатная паста — 200 г (или 2 ст. л. пасты), масло оливковое — 2 ст. л., вода горячая — 120 мл, укроп свежий — небольшой пучок, орегано сушеный — 1 ч. л., паприка молотая — 1 ч. л., соль, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

В глубокой сковороде или сотейнике разогреваю оливковое масло и пассерую нарезанный кубиком или полукольцами лук до мягкости и легкой золотистости.

Добавляю замороженный зеленый горошек (не размораживая) и перемешиваю. Вливаю протертые томаты или развожу томатную пасту в горячей воде и отправляю в сковороду.

Довожу смесь до кипения, затем убавляю огонь до среднего и томлю несколько минут, пока соус слегка не загустеет.

Добавляю мелко нарезанный укроп, орегано, паприку, соль и перец. Тщательно перемешиваю и оставляю томиться под крышкой на самом медленном огне около 20 минут, чтобы все ароматы соединились. Перед подачей проверяю на соль и перец.

Подаю подливу горячей к основному блюду или остужаю и храню в холодильнике в закрытой емкости.

