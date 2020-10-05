Постепенное похолодание начнётся в Москве 6 октября

https://static.news.ru/photo/6a62fd84-06b8-11eb-837f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смена антициклонов в ближайшие дни приведёт к тому, что ночи станут холоднее, а днём воздух больше не будет прогреваться до +20 градусов, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

При этом существенных осадков на следующей неделе, начинающейся с 5 октября, не ожидается, но возможны кратковременные дожди, передаёт RT.

За счёт того что дни становятся всё короче и короче, дневная температура уже не будет достигать благостных для нас +20 градусов, — сказала Позднякова.

Так, 5 октября воздух в Москве прогреется до +18... +20 градусов, по области — до +15... +20 градусов. 6 октября за счёт большего количества облаков температура не сможет подняться выше +17... +19 градусов, по области будет только +14... +19 градусов. Начиная с 7 октября до 12 октября преобладающая температура в ночные часы будет около +9... +10 градусов, дневная температура в Москве составит +16... +18 градусов, по области — до +14... +19 градусов.

Синоптик уточнила, что смена антициклонов произойдёт очень быстро, после чего «мы снова попадём в тёплую часть следующего антициклона».

Как писал NEWS.ru ранее, первые заморозки придут в Московскую область уже в ближайшие дни, предупредили синоптики. При этом в столице заморозков не ожидается всю первую половину октября, а в Подмосковье они вероятны уже в ближайшие два-три дня, 6–7 октября.