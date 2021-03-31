Поставки сахара в российские магазины прекратились

https://static.news.ru/photo/f5b959ee-8c43-11eb-9bba-96000091f725_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Российским ретейлерам перестали поставлять сахар. Заводы-производители приостановили продажи в конце марта, а также отказались подтверждать объёмы будущих поставок.

Об этом газете «Известия» рассказали источники на рынке. Причиной проблемы стало объявление о том, что правительство готово выделить отрасли субсидии с 1 апреля за продажу продукции по фиксированной цене 36 рублей за один килограмм.

Когда кабмин подтвердит, что готов предоставить производителям компенсацию в пять рублей за кило сахара, они готовы будут возобновить торги, пояснили собеседники издания.

У торговых сетей пока есть запасы продукции, сформированные на случай ажиотажного спроса.

Ретейлеры сформировали их в первую очередь для того, чтобы избежать дефицита продукции в случае ажиотажного спроса. Никто не предполагал, что запасы сахара придётся тратить из-за того, что изготовители прекратят его отгружать, — рассказал газете источник.

Он добавил, что постепенно ситуация становится критичной. Впрочем, ретейлеры утверждают, что потребители вряд ли столкнутся с какими-либо проблемами. Минсельхоз оценивает ситуацию как стабильную и не ожидает дефицита.

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