Постпред РФ назвал неприемлемыми условия ОЗХО взаимодействия по Навальному

https://static.news.ru/photo/f8920d5c-8110-11eb-8f44-96000091f725_660.jpg Александр Шульгин Фото: MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что ОЗХО выставила Москве неприемлемые условия взаимодействия по вопросу отравления оппозиционера Алексея Навального.

Такое заявление он сделал в ходе 96-й сессии исполнительного совета организации. По его словам, Россия попросила оказать техническую помощь и в соответствующем запросе «чётко сформулировала основные задачи и параметры ожидаемой помощи».

В ответ техсекретариат выставил совершенно неприемлемые условия взаимодействия, несмотря на то что определение модальностей содействия — прерогатива запрашивающего государства-участника, — сказал он.

Он сказал, что предложение о поездке экспертов ОЗХО в Россию не отозвано, но потеряло актуальность «с учётом неконструктивного подхода технического секретариата».

Последний, видимо, продолжает выполнять чьи-то политические установки в рамках развёрнутой вокруг ситуации с Навальным евро-атлантическими союзниками оголтелой антироссийской кампании, — добавил Шульгин.

Дипломат заявил о крайней заинтересованности России в помощи от ОЗХО. Основной задачей сотрудничества в Москве видели сравнение взятых в Омске у Навального анализов с результатами проб, полученных по линии организации. По его мнению, это позволило бы понять, где и при каких условиях в биоматериалах оппозиционера появились следы использования химоружия, передаёт ТАСС.

В конечном итоге технический секретариат так и не удовлетворил нашу просьбу. И это вызывает у нас глубокое разочарование, — заключил Шульгин.

Навальному стало плохо 20 августа в выполнявшем рейс из Томска в Москву самолёте. Он был госпитализирован в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Её специалисты сообщили, что оппозиционер был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок».

Политик был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где проходил лечение. Московским судом Навальный был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше». Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания оппозиционера в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии, писал NEWS.ru.