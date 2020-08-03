Посольство: семеро россиян были на борту жёстко севшего в Мали самолёта

https://static.news.ru/photo/5d28106e-d5bc-11ea-b723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Moussa Nimaga/facebook.com

Среди находившихся на борту миссии ООН, который совершил жёсткую посадку в малийском городе Гао,семеро являются гражданами России. Об этом сообщило посольство РФ в Республике Мали.

На борту, по предварительной информации, находилось семь граждан России, всего летело 11 человек, погибших нет, — отметил собеседник РИА Новости.

По его словам, один из пассажиров — гражданин России — мог получить перелом ноги, а «серьёзных пострадавших нет».

Самолёт Многопрофильной комплексной миссии организации по стабилизации в Мали (MINUSMA) с четырьмя пассажирами и экипажем из семи человек примерно в 10:15 утра 3 августа совершил сложную посадку. Как ранее рассказал глава MINUSMA Салех Аннадиф, 10 человек получили лёгкие травмы, а один из членов экипажа ранен серьёзно.

Как писал NEWS.ru, местные СМИ сообщали, что борт зарегистрирован под номером RA-74044, а согласно данным ресурса Flightradar24, это Ан-74 и принадлежит авиакомпании Utair.