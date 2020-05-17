Посольство: более 150 россиян остаются на Филиппинах

https://static.news.ru/photo/eaae62f8-9818-11ea-9fd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alejandro Ernesto/dpa/Global Look Press

Более 150 россиян остаются на Филиппинах, среди них беременные женщины и пенсионеры. Посольство регулярно отправляет в оперативный штаб информацию о них.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило диппредставительство.

Большая часть наших граждан находится на островах Лусон и Себу. Посольство ежедневно направляет в Москву актуализированную информацию по количеству наших соотечественников, — говорится в сообщении.

Там также отметили, что решение о направлении вывозного рейса принимается оперштабом в Москве.

Как ранее писал NEWS.ru, материальная помощь, предусмотренная для россиян, которые не могут вернуться на родину из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, охватывает около 15 тысяч человек. Об этом 8 мая на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.