Посол США призвал Россию уравнять ситуацию с выдачей виз дипломатам

Число российских дипломатов, работающих в США, непропорционально числу их американских коллег в России. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан в Twitter-аккаунте диппредставительства.

По словам Салливана, в России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов, распределённых между посольством, двумя консульствами и постпредством при ООН. Он призвал МИД России уравнять ситуацию.

Мы хотели бы оформлять визы для журналистов, бизнесменов, туристов, чтобы они могли путешествовать или работать в моей стране, но без адекватного числа сотрудников мы этого сделать не можем, — говорится в сообщении.

По словам Салливана, проблема могла бы быть урегулирована, если бы российские власти оформили американским дипломатам столько же виз, сколько США оформляет российским.

Накануне российский МИД выразил сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на «нехватку персонала», практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам. При этом в диппредставительстве заявляют, что во всём виноваты российские власти, которые запретили нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал.