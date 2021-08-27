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Посол США призвал Россию уравнять ситуацию с выдачей виз дипломатам

20:00, 27 августа 2021
Посол США призвал Россию уравнять ситуацию с выдачей виз дипломатам Посол США Джон Салливан Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Число российских дипломатов, работающих в США, непропорционально числу их американских коллег в России. Об этом заявил посол США в Москве Джон Салливан в Twitter-аккаунте диппредставительства.

По словам Салливана, в России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов, распределённых между посольством, двумя консульствами и постпредством при ООН. Он призвал МИД России уравнять ситуацию.

Мы хотели бы оформлять визы для журналистов, бизнесменов, туристов, чтобы они могли путешествовать или работать в моей стране, но без адекватного числа сотрудников мы этого сделать не можем, — говорится в сообщении.

По словам Салливана, проблема могла бы быть урегулирована, если бы российские власти оформили американским дипломатам столько же виз, сколько США оформляет российским.

Накануне российский МИД выразил сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на «нехватку персонала», практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам. При этом в диппредставительстве заявляют, что во всём виноваты российские власти, которые запретили нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал.

Ранее сообщалось, что штат посольства США в Москве сократят до 120 сотрудников. 

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