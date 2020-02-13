Дебора Броннерт Дебора Броннерт Фото: DeborahBronnert/twitter.com

Новый посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт рассказала о важности экологических проблем. Она заявила, что в ближайшее время пересядет на электрический автомобиль.

Дипломат пообещала передвигаться по российской столице преимущественно на этом транспорте, передаёт «Интерфакс».

Похоже, что я стану первым британским послом, который будет передвигаться на экологически чистом транспорте, — подчеркнула она.

Глава диппредставительства отметила, что в Великобритании ситуация с изменением климата и экологией постоянно отслеживается как властями, так и обществом.

Как писал ранее NEWS.ru, Дебора Броннерт стала послом Великобритании в Москве с января 2020 года. До февраля 2019-го она занимала пост директора по экономическим и глобальным вопросам британского МИДа.

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