https://static.news.ru/photo/89fb4320-4e69-11ea-ae4f-fa163e074e61_660.jpg Дебора Броннерт Фото: DeborahBronnert/twitter.com

Новый посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт рассказала о важности экологических проблем. Она заявила, что в ближайшее время пересядет на электрический автомобиль.

Дипломат пообещала передвигаться по российской столице преимущественно на этом транспорте, передаёт «Интерфакс».

Похоже, что я стану первым британским послом, который будет передвигаться на экологически чистом транспорте, — подчеркнула она.

Глава диппредставительства отметила, что в Великобритании ситуация с изменением климата и экологией постоянно отслеживается как властями, так и обществом.