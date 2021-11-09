Последователи керченского стрелка получили сроки за подготовку теракта

Подростки, планировавшие повторить теракты в учебных заведениях Керчи, получили по четыре и семь лет колонии. Они были задержаны сотрудниками ФСБ в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Южный окружной военный суд (город Ростов-на-Дону) вынес приговор в отношении жителей города Керчи, причастных к подготовке террористических актов в образовательных учреждениях города Керчи. В феврале 2020 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена подготовка террористических актов двумя жителями города Керчи, 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года, — говорится в сообщении.

Решением суда оба признаны виновными по ч. 1 ст. 30, ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ «Подготовка террористического акта».

По данным следствия, подростки разрабатывали план вооружённых нападений по найденным в Интернете инструкциям по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Дома у них нашли самодельную взрывчатку с поражающими элементами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Их испытания молодые люди проводили на животных. В социальных сетях и мессенджерах они также вели так называемые группы смерти, склоняя их участников к совершению аналогичных преступлений.

17 октября 2018 года 18-летний Владислав Росляков взорвал самодельную бомбу в столовой политехнического колледжа, затем открыл стрельбу по учащимся и преподавателям, после чего покончил с собой. Жертвами стрелка стал 21 человек, ещё 50 получили ранения.

Ранее ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края. Сторонник ИГ (запрещено в РФ) планировал взорвать самодельную бомбу.