Последний звонок: чем обернётся запрет мобильных телефонов в школах Проиграна ли «война с гаджетами» ещё до её начала — в материале NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дискуссия разгорелась в российском обществе после введенного Минпросвещения запрета использовать мобильные телефоны во время уроков. Россияне кардинально разошлись в оценках нововведения: одни согласились с чиновниками, посчитав, что мобильники мешают учебному процессу, другие же выступили категорически против новации, утверждая, что речь идет о нарушении прав учащихся. Опрошенные NEWS.ru юристы полагают, что запрет обернется многочисленными конфликтами.

Телефон раздора

Первым о ноу-хау объявил министр просвещения Сергей Кравцов во время общероссийского родительского собрания. По его словам, мобильные телефоны запрещено использовать на уроках в российских школах с нового учебного года. Глава ведомства указал, что в соответствии с новыми санитарными правилами, эксплуатировать мобильные телефоны на уроках не допускается. Кравцов пояснил: это необходимо, чтобы школьники не отвлекались на телефоны на уроках. Он также отметил, что школьники при необходимости смогут связаться с родителями на перемене.

Минувшей весной министр уже говорил, что Минпросвещения направит школам рекомендации, согласно которым школьники должны сдавать мобильные телефоны перед началом занятий.

С аналогичной инициативой выступил и помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. На московском педсовете он предложил в порядке эксперимента запретить школьникам использовать смартфоны во время занятий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Мединский

Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем — в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в «локере» оставил [смартфон], родители спокойны, — заявил Мединский.

Высокопоставленный чиновник связал инициативу с тем, что из-за смартфонов дети отвлекаются от учебы и урок становится «неприятным отрывом от очень интересной игры» в мобильнике.

Результаты социологического исследования, проведенного SuperJob, продемонстрировали, насколько «мобильный вопрос» расколол общество. Так, практически 6 из 10 родителей выступили против новой нормы (57%). Поддержали инициативу 31%, причем больше всего сторонников — среди отцов (33% против 28% среди матерей).

Среди учителей численный перевес имеют противники мобильных на уроках (51%). Среди мужчин-преподавателей таковых больше, чем среди женщин (53 и 50% соответственно). Наиболее же активно нововведение поддерживает старшее поколение педагогов (57%). Не одобряют инициативу Минпросвещения 39% учителей.

Авторы исследования отмечают, что по сравнению с прошлым годом число родителей, которые не хотят, чтобы их детей лишали возможности использования мобильных телефонов в школах, выросло. Количество сторонников инициативы среди преподавателей не изменилось.

Инициатива вызвала нешуточный резонанс и в коридорах власти. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уже пообещала взять этот вопрос на особый контроль. В беседе с журналистами омбудсмен заявила, что «телефон — это связь с внешним миром, что всегда исключалось на уроке, человек должен быть сконцентрирован на получении конкретных знаний».

При этом Москалькова усомнилась в том, что новация как-либо ограничивает права и свободы граждан. В то же время она пообещала «обсуждать и находить компромисс между преподавателем и учеником». В Роспотребнадзоре в свою очередь указали, что введение каких-либо ограничений в отношении учащихся, нуждающихся в мобильных устройствах по медицинским показаниям, например, для контроля уровня сахара в крови или мониторинга сердечного ритма, категорически не допускается.

Серьезный ограничитель

Формально для образовательных целей мобильные средства связи не используются — это предусмотрено «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). При этом школы, как и все образовательные организации, должны соблюдать требования санитарного законодательства.

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Как пояснил NEWS.ru основатель адвокатского агентства «Законовед» Григорий Сарбаев, в большинстве школ внутренними актами такой запрет был установлен. Однако вынесение обсуждения этого вопроса на уровень публичной дискуссии говорит о существующей проблеме, полагает эксперт.

С одной стороны, сложно представить учителя, пытающегося донести разумное, доброе, вечное ученику, который занят своим гаджетом, а с другой — все мы понимаем, что в существующей реальности нормальное желание родителей постоянно быть на связи со своими чадами, особенно имея в виду различные внештатные ситуации, — пояснил Сарбаев.

Адвокат полагает, что педагогическому корпусу «хотелось бы некой сакральности в процессе получения знаний».

Однако в реальности имеем дело с образовательной услугой и ее потребителями, а значит, нет никаких моральных ограничений для использования средства коммуникации. Отсюда и понятное желание ввести еще один прямой запрет, — указал собеседник NEWS.ru.

Он не исключил, что в отдельных случаях дело может даже дойти до судебных разбирательств, однако перспективы выигрыша таких исков оценил как «крайне низкие». Это связано с тем, что запрет распространяется лишь на использование телефонов во время учебного процесса, то есть во время уроков, а на переменах ими пользоваться возможно, указал юрист.

Многодетный отец, политолог Константин Калачёв считает, что на уроках, безусловно, телефоны должны быть в портфелях с отключенным звуком. Но между уроками и после занятий школьников ограничивать не стоит, уверен он.

Ведь это не столько инструмент досуга, сколько канал коммуникации с родителями, да и миром вообще. Ребенок должен быть на связи. Уверен в этом как многодетный отец. Опасения, что чьи-то гаджеты станут предметом зависти, сильно преувеличены. Дети и так знают, кто из обеспеченных семей, кто — из обычных, кто — из малоимущих. Если тебя привозят в школу на дорогом авто, если ты рассказываешь про отдых на Мальдивах, если у тебя дорогой портфель, дорогие одежда и обувь, то телефон — только вишенка на торте, — считает Калачёв.

Он затронул и другой важный аспект — все современные смартфоны оснащены видеокамерами, а они являются серьезными ограничителями для тех учителей, кто не состоялся или выгорел в профессии, может быть излишне агрессивен и даже жесток.

С ним полностью соглашается глава общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин. По его мнению, мобильный телефон в некоторых ситуациях может даже спасти здоровье или жизнь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смартфон — это средство связи, случись чего — всегда можно позвонить родителям. Кроме того, мобильный телефон помогает фиксировать на видео и аудио нарушения прав учащихся. В нынешних условиях это очень важно. Более того, в условиях участившихся атак на школы мобильники, напротив, должны находиться в карманах каждого ученика. Тогда позвонить в силовые структуры, послать сигнал SOS будет гораздо проще, — пояснил в разговоре с NEWS.ru Долинин.

По данным Института исследований интернета, порядка 44% детей в возрасте 5–7 лет в России имеют личный смартфон, с помощью которого они могут выйти в интернет, у детей в возрасте 8–11 лет этот показатель составляет 74%.

Не «низводить и курощать»

Однако чиновничья инициатива по запрету мобильников в школах рискует обернуться обратным эффектом, предупреждает основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева. В беседе с NEWS.ru она напомнила, что в маркетинге существует такой прием: хотите привлечь избыточное внимание к продукту — создайте искусственный дефицит, а лучше — поставьте временно под запрет.

Похоже, чиновников ничему не научила библейская история с изгнанием человечества из Эдемского сада, там тоже все началось с запретов. Если стоит задача действительно снизить использование гаджетов во время учебного процесса, то лучше организовать на территории школ следующее. Первое — сделать сам учебный процесс настолько увлекательным, чтобы у школьников не возникало желания отвлекаться на гаджеты, уверена, у нас есть такие преподаватели. Второе — вместо запретов придумать конкурсы с призами, а победителей, которые меньше всего времени пользуются мобильными на территории школы — торжественно помещать на доску почета, премировать лишним днем каникул или разрешать не ходить на 1-2 урока, скажем, физкультуры или труда в течение семестра, — пояснила Андреева.

Она напомнила, что доски почета в советское время были серьезной мотивацией:

Уж если брать из наследия СССР, то хорошие практики. А низводить и курощать можно только домомучительниц, а не школьников.

Эксперт в сфере коммуникаций Алёна Август солидарна с такой позицией: она полагает, что необходимо учитывать реалии и понимать, что сегодня мы учим детей не зубрить что-то, а в первую очередь серфингу — нахождению нужной информации.

В старших классах в определенные моменты телефоны могут быть очень полезны. Нужно понимать, что смартфон в школе должен стать средством добывания знаний, точно таким же, как ручка, линейка, транспортир и карандаш. Именно такое отношение важно развивать у людей. Поэтому и необходимо с первого класса объяснять, что мобильный телефон — это не враг, а помощник, — пояснила NEWS.ru Август.

Если школьник сдает свой телефон, то взамен в школе он должен получить полезный аналог, планшет для учебы, чтобы не получилось: заберем у ребенка интересное — телефон — и заставим заниматься неинтересным — уроками. Такое мнение NEWS.ru высказал директор Института педагогики и психологии образования МГПУ, доктор педагогических и психологических наук, член-корреспондент РАО, эксперт по детской одаренности, профессор Александр Савенков.

Фото: shutterstock.com

По его словам, в одной из подмосковных гимназий дети, переступив порог учебного заведения, оставляют свои смартфоны, а на уроках получают планшеты, на которых установлена фильтрация контента и доступ только к сайтам, одобренным Минпросвещения. По словам профессора, современный ребенок рождается с гаджетом в руках, и его нужно учить этим пользоваться, а не воевать с ними:

Уже точно можно сказать, что война с гаджетами проиграна. Детей в школе нужно учить пользоваться IT-технологиями, смартфонами и планшетами. Для получения качественного образования гаджеты необходимы.

Клинический психолог Марина Бондаренко утверждает, что родителям необходимо вырабатывать здоровое отношение к гаджету прежде всего собственным примером.

Как и многие другие явления в нашей жизни, гаджеты вредны при избыточном их использовании и полезны при умеренном. Постоянное «залипание в мобильном» приводит к ряду проблем с психическим и физическим здоровьем ребенка: садится зрение, появляются пробелы в развитии эмоционального и социального видов интеллекта, увеличивается показатель утомляемости, возникают раздражительность, гипервозбудимость, трудности с засыпанием, — пояснила она NEWS.ru.

По ее мнению, здесь работает так же, как с книгами: хотите, чтобы ваш ребенок читал больше хорошей литературы, — читайте сами.