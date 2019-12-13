Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владелица салона красоты Полина Пэйман рассказала, какие причёски сейчас в тренде. Она посоветовала образы, которые без труда можно повторить своими руками, сообщает StarHit.

Владелица салона красоты Полина Пэйман рассказала, какие причёски сейчас в тренде. Она посоветовала образы, которые без труда можно повторить своими руками, сообщает StarHit. В первую очередь она назвала классический пучок....