Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря для всех работников государственных структур.
В целях рационального использования работниками выходных и праздничных дней постановляю перенести выходной день с 28 декабря на 31 декабря 2019 года для работников государственных органов и организаций, находящихся в ведении государственных органов КБР, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы региона.
Также глава Кабардино-Балкарии рекомендовал перенести выходной органам местного самоуправления.
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники бюджетной сферы Калининградской области вместо 31 декабря будут работать 28 декабря. Так распорядилось областное правительство.
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