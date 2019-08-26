https://static.news.ru/photo/0e517b20-c8a6-11e9-b7a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: E. Hummel/blickwinkel/Global Look Press

Последняя группа косаток, которые содержались в приморской бухте Средняя, выпустили в Охотское море.

По данным пресс-службы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), путь животных от «китовой тюрьмы» до побережья занял пять дней. За это время они преодолели 1800 км.

Несмотря на сложности с тяжёлой дорожной ситуацией в Приморье, вызванной продолжительными ливнями, паводком и поднятием уровня воды в реке Амур, морские млекопитающие были успешно доставлены к месту выпуска, — говорится в сообщении .

Перед тем как отпустить двух косаток и шесть белух на волю, специалисты провели процедуры по реадаптации, взяли у них анализы и установили спутниковые метки.

Первые дни за поведением косаток и их самочувствием будут наблюдать сотрудники ВНИРО.

Как писал News.ru, ранее министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин заверил, что ситуация с «китовой тюрьмой» в России больше не повторится.