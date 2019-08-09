https://static.news.ru/photo/eb1be4fe-bb73-11e9-b0e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/vita.animal.rights.center.russia

Ситуация с «китовой тюрьмой» в России больше не повторится,уверяет министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.

Глава ведомства заявил, животные чувствуют себя хорошо благодаря помощи волонтёров и специалистов, пишет РИА Новости .

Это тяжёлая история, я уверен, что она не повторится в Российской Федерации, мы сделаем всё, чтобы этого больше не было, я очень хочу, молюсь за то, чтобы ни одна особь не погибла при транспортировке, — говорит министр.

Как писал News.ru, всех косаток выпустят на волю из «китовой тюрьмы» до первого сентября. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, главная задача — вывезти всех животных в этом году.

О том, что существует «китовая тюрьма», общественность узнала в октябре 2018 года благодаря заявлению Greenpeace. В нём сообщалось, что 13 косаток, занесённых в Красную книгу, готовят к нелегальной продаже из России в Китай. Всего в бухте содержалось 11 косаток и 90 белух. Четыре особи пропали. На данный момент на свободу отпущено 8 косаток и 6 белух.