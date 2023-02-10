Пошёл на рекордный срок: коротко о деле Сергея Фургала Экс-главу Хабаровского края приговорили к 22 годам колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал во время оглашения приговора в Московском областном суде

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил 22 года колонии строгого режима — это один из самых суровых приговоров по делам, которые принято считать «политическими», наряду с историей журналиста Ивана Сафронова, которому назначили столько же лет пребывания за колючей проволокой. Экс-главу крупного дальневосточного региона обвиняли в организации убийств и покушений на предпринимателей. Приговор по делу, которое ранее обернулось широким общественным резонансом и массовыми протестами на Дальнем Востоке, огласил судья Люберецкого суда Геннадий Цой на выездном заседании в Мособлсуде. В ходе процесса коллегия присяжных признала Фургала виновным в организации двух убийств и покушениях на убийство и не заслуживающим снисхождения. При этом гособвинение требовало приговорить экс-чиновника к 23 годам строгого режима.

Где вы были 15 лет?

Сергей Фургал был задержан 9 июля 2020 года по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004–2005 годах. Тогда же высокопоставленному чиновнику было предъявлено обвинение, после чего он был арестован. Кроме Фургала, были задержаны четверо других фигурантов дела.

С самого начала Фургалу инкриминировали убийство двух или более лиц, убийство лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, а также приготовлением к этим преступлениям и покушением на эти преступления. Вину в инкриминируемых преступлениях он не признавал изначально.

Фото: Следственный комитет РФ/РИА Новости Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что Фургал находился на учете МВД РФ с 1990-х годов за связь с организованным преступным сообществом. Парламентарий признался, что «не удивлён аресту Фургала: удивлён, что так поздно». По его данным, в оперативных учетах МВД Фургал стоит с 1990-х.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выражал удивление задержанием однопартийца спустя 15 лет после возможного совершения преступлений и считает форму задержания неприемлемой.

Если действительно в 2004–2005 годах были какие-то преступления, убийства и был якобы замешан Сергей Фургал — чего вы ждали 15 лет? — задавался он вопросом.

С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку арестованного губернатора. Тысячи местных жителей выходили на улицы краевого центра с требованием отпустить Фургала из-под стражи. Протестные акции продолжались в течение длительного времени.

Фургал избирался в Госдуму от ЛДПР, на губернаторских выборах 2018 года воспринимался скорее как «технический кандидат», но победил члена высшего совета «Единой России», бывшего главу Хабаровского края Вячеслава Шпорта.

В прошлом Фургал также был крупным бизнесменом в Хабаровском крае, занимался операциями с лесом и металлами. Завод «Амурсталь» являлся одним из главных активов семьи Сергея Фургала и его партнёра, местного депутата Николая Мистрюкова. Уже после ареста Фургала по обвинению в причастности к убийствам на ряд лиц, связанных с руководством «Амурстали» (в том числе на экс-губернатора), завели уголовные дела о мошенничестве и организации преступного сообщества. По версии следствия, они выводили с предприятия деньги.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Участники несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала во Владивостоке

Политологи отмечали, что Фургал успешно управлял краем. Люди из команды губернатора, избиравшиеся от ЛДПР, на выборах также получили абсолютное большинство и в региональный парламент, где сложилась парадоксальная для современной России ситуация, когда единороссы фактически были в оппозиции «партии власти», то есть жириновцам.

Металл раздора

В материалах уголовного дела, о котором NEWS.ru подробно рассказывал, говорилось, что в 2004–2005 годах Сергей Фургал заказал убийство троих предпринимателей. Организатором покушений был Андрей Карепов, исполнителями — Андрей Палей и Марат Кадыров. Суд признал фигурантов виновными в трех эпизодах. По одному из них в июле 2004 года на предпринимателя Александра Смольского из Амурской области было совершено покушение. Мужчина занимался бизнесом в поселке Прогресс Амурской области, скупал лом дороже, чем «МИФ-Хабаровск» (на тот момент компания Фургала и Мистрюкова), и составлял Фургалу конкуренцию.

По мнению следствия, данная ситуация раздражала Фургала: он требовал уравнять цены. В 2004 году Смольского попытались подорвать гранатами. В этом суд признал виновным Кадырова. Смольский чудом выжил.

Также присяжные оценивали виновность подсудимых в убийстве бизнесмена Евгения Зори. По версии правоохранителей, летом 2002 года предприниматель выкупил административное здание завода железобетонных изделий № 2, который находился в стадии банкротства. Конкурсным управляющим был назначен Игорь Богданов, имевший общий бизнес с Фургалом. На предприятии находилась площадка по переработке металла, к ней вёл железнодорожный путь. Последний не принадлежал ООО «Миф-Хабаровск», его продали сторонней компании, однако руководство ООО им пользовалось. Позднее Зоря приобрел у третьей компании железнодорожный путь, что и явилось причиной конфликта. В октябре 2004 года бизнесмен был расстрелян возле подъезда своего дома.

Николай Мистрюков, который выступал в суде со стороны обвинения, дал показания против бывшего губернатора. Аналогичные показания также дал бывший сотрудник полиции Владимир Першин, который обеспечивал компании «Миф-Хабаровск» силовую составляющую.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Николай Мистрюков, проходящий по делу губернатора Сергея Фургала, в Басманном суде Москвы

В итоге другие фигуранты уголовного дела — бывший помощник Фургала Андрей Карепов, предприниматель Андрей Палей и бывший сотрудник аэропорта Южно-Курильска Марат Кадыров — приговорены судом к 21, 17 и 9,5 года колонии соответственно.

Адвокат Сергея Фургала Борис Кожемякин назвал вынесенный ему приговор незаконным и выразил надежду, что он рано или поздно будет отменён. Он также заявил, что Фургал «просил передать, что считает этот приговор абсолютно незаконным, никогда и ни при каких условиях он ни в каких группировках не состоял <...> к инкриминируемым действиям он не причастен».

В ЛДПР уже также прокомментировали приговор. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский отправлял письма в определенные инстанции и многократно подчеркивал, что у партии есть вопросы, почему делом Фургала стали заниматься только 18 лет спустя. Нилов также напомнил, что в российском законодательстве есть такая процедура, как помилование. Он выразил надежду, что соответствующей процедурой можно будет воспользоваться, чтобы Фургал вышел на свободу.