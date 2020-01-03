https://static.news.ru/photo/aa07d2a4-2fb1-11ea-bd95-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Посетители ВДНХ в период с 5 по 7 января смогут поучаствовать в акции «Дни рождественских пожеланий». В четырёх павильонах проката коньков гости парка смогут подписать открытки для случайных адресатов и получить в ответ тёплые пожелания от незнакомцев.

О рождественской программе на ВДНХ рассказывает mos.ru. 6 января в центре «Слово» в павильоне № 58 пройдёт мастер-класс для подростков «Рождественский леттеринг». Участников научат создавать необычные композиции из слов и букв, превращая поздравительные тексты в произведения искусства. 7 января в 14:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» покажут детский спектакль «История одного чуда», рассказывающий о рождении Иисуса Христа.

До 8 января на «Городской ферме» ВДНХ будут работать рождественские мастерские, где гости смогут изготовить под руководством инструкторов ёлочные игрушки, подсвечники и рождественские ели из сена. Также можно будет поучаствовать в рождественском квесте на территории фермы.

До 12 января будет работать рождественская ярмарка, которая расположится за павильоном № 58. Гости мероприятия попробуют национальные блюда разных народов мира и смогут приобрести зимние вещи: валенки, шапки, свитера, варежки и носки.

ВДНХ традиционно организует массу мероприятий для любителей спорта и активного отдыха: спортивные зарядки, катание на сноуборде для детей, мастер-классы по фигурному катанию и роспись коньков, фестиваль скандинавской ходьбы и многое другое.

Как передавал NEWS.ru, станция московского метро «ВДНХ» вошла в число самых востребованных у пассажиров в первый день 2020 года. Лидером по пассажиропотоку стала «Площадь Революции».