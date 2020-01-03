Посетители ВДНХ в период с 5 по 7 января смогут поучаствовать в акции «Дни рождественских пожеланий». В четырёх павильонах проката коньков гости парка смогут подписать открытки для случайных адресатов и получить в ответ тёплые пожелания от незнакомцев.
О рождественской программе на ВДНХ
До 8 января на «Городской ферме» ВДНХ будут работать рождественские мастерские, где гости смогут изготовить под руководством инструкторов ёлочные игрушки, подсвечники и рождественские ели из сена. Также можно будет поучаствовать в рождественском квесте на территории фермы.
До 12 января будет работать рождественская ярмарка, которая расположится за павильоном № 58. Гости мероприятия попробуют национальные блюда разных народов мира и смогут приобрести зимние вещи: валенки, шапки, свитера, варежки и носки.
ВДНХ традиционно организует массу мероприятий для любителей спорта и активного отдыха: спортивные зарядки, катание на сноуборде для детей, мастер-классы по фигурному катанию и роспись коньков, фестиваль скандинавской ходьбы и многое другое.
Как передавал NEWS.ru, станция московского метро «ВДНХ» вошла в число самых востребованных у пассажиров в первый день 2020 года. Лидером по пассажиропотоку стала «Площадь Революции».
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