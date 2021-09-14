Посетитель эротического салона убил массажистку за отказ заняться сексом

Гражданин Таджикистана убил сотрудницу эротического массажного салона эконом-класса в Челябинске. По версии следствия, он потребовал от работницы секса, но та отказалась, что вызвало его гнев. К преступлению причастен 23-летний гражданин Таджикистана, его зафиксировали камеры видеонаблюдения в квартире. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на источник.

Трагедия произошла в одной из квартир жилого дома, где работает такой салон. Мужчина в обеденное время пришёл на сеанс массажа и потребовал секса. После отказа он задушил женщину, а затем ушёл.

Причастность предполагаемого преступника установили по записям с установленных в квартире камер видеонаблюдения, им оказался 23-летний гражданин Таджикистана.

По информации СМИ, сейчас сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого и проводят с ним следственные действия. На него возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее зампред комитета по делам национальностей Госдумы Шамсаил Саралиев заявил, что в решении проблем с трудовыми мигрантами в России следует опираться на опыт арабских стран. В Арабских Эмиратах и Кувейте мигрантов сопровождают по стране, начиная с момента их прилёта в аэропорт.