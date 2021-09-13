В Госдуме предложили решать проблемы с мигрантами, как в Арабских Эмиратах

В решении проблем с трудовыми мигрантами в России следует опираться на опыт арабских стран. Об этом NEWS.ru заявил зампред комитета по делам национальностей Госдумы Шамсаил Саралиев. В Арабских Эмиратах и Кувейте мигрантов сопровождают по стране, начиная с момента их прилёта в аэропорт. Ранее в селе Бужаниново под Сергиевом Посадом была убита и изнасилована пенсионерка. В преступлении подозревают мигрантов из Таджикистана.

Саралиев заявил, что в России не должно быть «непонятно что делающих, болтающихся и шатающихся» мигрантов. Он напомнил об опыте арабских стран в вопросе трудовой миграции.

Мы знаем, что там за каждую группу [мигрантов], начиная от аэропорта и до какого-то строительного объекта, [отвечает определённая организация]. Как только завершается их деятельность, также их в аэропорт сопровождают. Мигранты постоянно под наблюдением, за ними присматривает ответственная организация. Там этих проблем не происходит, в тех же Арабских Эмиратах, в Кувейте, — рассказал депутат.

13 сентября в лесополосе недалеко от села Бужаниново нашли тело 67-летней пенсионерки. Подозреваемыми в изнасиловании и убийстве оказались два трудовых мигранта, их задержали В пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа заявили, что мигранты работали на стройке одного из местных СНТ.