07 апреля 2026 в 08:45

Посейте в мае — и в августе ваш сад утонет в лавандовых бусинах. Этот многолетник цветет без перерыва до октября

Фото: D-NEWS.ru
Гвоздика многолетняя лавандовая — это растение, которое заслуживает места в каждом цветнике. Ее нежные ароматные цветки с тонким пряным запахом напоминают лаванду, но при этом гвоздика гораздо выносливее и проще в уходе. Компактные кустики высотой 20–30 см покрываются множеством мелких махровых соцветий нежно-розового, сиреневого или белого оттенков. Цветение начинается в июне и продолжается до самых заморозков, особенно если вовремя удалять увядшие бутоны.

Этот многолетник удивительно неприхотлив. Он прекрасно растет на солнце и в полутени, не боится засухи и не требует частых поливов. Гвоздика отлично зимует без укрытия и практически не болеет. Размножается она семенами, черенками или делением куста. Посев семян можно проводить прямо в открытый грунт в апреле-мае или под зиму. Всходы появляются дружно, и уже на второй год растение радует обильным цветением.

Лавандовая гвоздика идеально подходит для бордюров, рокариев, альпийских горок и контейнерного озеленения. Она прекрасно сочетается с хостами, лилейниками, шалфеем и декоративными злаками. Ее плотные подушки создают эффектный зеленый ковер, усыпанный яркими цветами.

Посадите гвоздику многолетнюю лавандовую в своем саду — и она будет радовать вас долгие годы, не требуя сложного ухода. Это идеальное растение для занятых садоводов, которые ценят красоту без лишних хлопот.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
Аромат Прованса в постном исполнении — готовлю идеальную галету-розочку из картошки
Салат «Ленивая красавица»: звучит просто, но вкус такой, что гости теряют дар речи
Понравился всем больше оливье: слоеный куриный салат «Ряба» с грибами и картошкой
Цветок для тех, кто не любит поливать: засухоустойчив, не боится ветра и способен цвести в жару
Цветет 140 дней подряд: куст с разноцветными соцветиями, от которого соседи будут в шоке
Мария Левицкая
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
