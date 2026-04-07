Посейте в мае — и в августе ваш сад утонет в лавандовых бусинах. Этот многолетник цветет без перерыва до октября

Гвоздика многолетняя лавандовая — это растение, которое заслуживает места в каждом цветнике. Ее нежные ароматные цветки с тонким пряным запахом напоминают лаванду, но при этом гвоздика гораздо выносливее и проще в уходе. Компактные кустики высотой 20–30 см покрываются множеством мелких махровых соцветий нежно-розового, сиреневого или белого оттенков. Цветение начинается в июне и продолжается до самых заморозков, особенно если вовремя удалять увядшие бутоны.

Этот многолетник удивительно неприхотлив. Он прекрасно растет на солнце и в полутени, не боится засухи и не требует частых поливов. Гвоздика отлично зимует без укрытия и практически не болеет. Размножается она семенами, черенками или делением куста. Посев семян можно проводить прямо в открытый грунт в апреле-мае или под зиму. Всходы появляются дружно, и уже на второй год растение радует обильным цветением.

Лавандовая гвоздика идеально подходит для бордюров, рокариев, альпийских горок и контейнерного озеленения. Она прекрасно сочетается с хостами, лилейниками, шалфеем и декоративными злаками. Ее плотные подушки создают эффектный зеленый ковер, усыпанный яркими цветами.

Посадите гвоздику многолетнюю лавандовую в своем саду — и она будет радовать вас долгие годы, не требуя сложного ухода. Это идеальное растение для занятых садоводов, которые ценят красоту без лишних хлопот.

